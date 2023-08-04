气象局研讨推进人工智能气象预报大模型建设

站长之家（ChinaZ.com）8月4日 消息:据中国气象局消息，8月3日，中国气象局围绕人工智能气象预报大模型建设展开研讨。会议指出，当前人工智能技术应用在气象预报领域已呈现出快速发展趋势。建设人工智能气象预报大模型，有利于开辟气象高质量发展新赛道，有利于为实现气象科技能力现代化注入新动能，有利于加快推动气象业务技术体制改革。

在相关单位介绍关于大模型研发布局设想、研制工作方案和应用基础支撑能力建设情况，与会专家进行深入讨论后，会议提出三点要求:

一要夯基垒台，强化大模型建设基础支撑能力。夯实大模型研制的数据基础，加快建设下一代大气再分析数据集和专项基准数据集;夯实大模型研制的算力基础，力争到2025年形成能够支撑大模型研发的基础算力资源;夯实大模型研发的平台基础，建设集成数据处理、检验评估、算法开发、模型训练等功能的开放平台。

二要优化大模型研发工作方案，加快建设自主可控的大模型。加强与相关科研单位、机构合作，有序开展现有大模型应用和示范评估工作;以建立安全可控的大模型为主线，认真做好设计规划，形成配套的保障体系;聚焦研发重点，坚持走出去、引进来，在关键技术点实现自主突破。

三要加快创新研究院和团队建设，努力实现大模型率先业务应用。加快推进人工智能气象应用创新研究院和部级重点实验室建设，采取边研发边应用策略，加快推进研发成果快速业务转化;加快组建大模型及相关技术应用创新团队，形成分工明确、协同高效的大团队攻坚模式;加强开放合作，推进大模型研发跨学科、跨部门、跨地区合作，协同攻关解决研发重点难点问题。

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