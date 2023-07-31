ServiceNow平台引入生成式AI功能扩展平台 支持案例摘要、文本到代码

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:ServiceNow 宣布扩展其 Now 平台的生成式 AI 功能，引入了案例摘要和文本到代码功能，以提高企业的速度、生产力和价值。

生成式AI功能旨在减轻重复性任务，提高生产力。Now 平台的案例摘要会自动从 IT、人力资源和客户服务案例中提取关键信息，从而简化解决方案。此外，文本到代码可将自然语言文本提示转换为 ServiceNow 平台的可执行代码，为开发人员提供优化且高效的代码创建方式。

通过与 Nvidia 和 Hugging Face 等技术巨头的战略合作，ServiceNow 开发了专门的大型语言模型 （LLM），以理解 Now 平台、工作流程、自动化用例和流程，提高准确性和性能，并增强信任度。

ServiceNow 还推出了 AI Lighthouse 计划，通过与 Nvidia 和 Accenture 合作，帮助客户快速开发他们自己的生成式 AI 应用。

案例摘要和文本到代码功能的整合将简化企业编码过程，使其对开发人员更加便捷和高效。ServiceNow 正在探索如何利用生成式 AI 提高销售团队的效率，并加速员工的成长和职业发展。他们的未来战略是将生成式 AI 集成到整个 Now 平台中，以实现智能自动化和个性化体验。

（举报）