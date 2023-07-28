新壹科技发布新壹视频大模型 同时推出新壹数字人平台

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:7月27日，新壹科技发布了国内首款聚焦视频的大模型“新壹视频大模型”，以及AIGC视频生成平台“秒创视频创作平台”，首款基于商用的数字人平台“新壹数字人平台”，此外，还发布了国内首款明星数字人祝福视频制作产品“秒祝”。

新壹视频大模型是以视频生成为核心的多模态AIGC模型。基于深度学习海量视频样本，新壹视频大模型拥有了从脚本生成、素材匹配、智能剪辑配音到数字人播报的AI全流程视频生产能力。让每个人都能实现高质量、高效率、低成本、无门槛视频创作。

新壹视频大模型具备多模态感知、实时学习、自迭代及多场景交叉推理的核心能力。能够处理多模态的输入信息，可以理解文字的含义，识别图像的内容，感知音乐的情绪，基于对内容深度准确的理解，生成视频。新壹视频大模型采用了自监督学习方案，会观察和学习大量的视频数据，通过分析视频的结构、内容、风格等多个维度，自我理解和把握视频制作的规则和逻辑。从而在处理视频制作任务时，能有出色的表现。新壹视频大模型能跨场景进行知识迁移与关联，选择合适素材，调整视频风格，生成满足创作者需求且质量高的视频;其可面向行业级的垂直场景对新壹视频大模型做定向训练，以提供更加精准、专业的服务，满足客户的多样化需求。

而秒创是基于新壹科技视频大模型的智能AI内容生成平台。通过秒创平台，创作者可以把一篇文章甚至是一个想法快速地制作为视频，5分钟即可从文案到视频成品。为了达到这样的效果，秒创除了提供图片生成、视频生成、声音生成、数字人生成等AIGC功能外，还提供了一个千万级的结构化视频库为用户提供精准匹配。据悉，秒创试运营半年多以来，已经积累了200多万的用户，每天产出超过10万分钟视频。

新壹科技还发布了数字人平台。基于新壹视频大模型，24内小时即可完成一个数字人的训练。

此外，新壹科技还发布了明星数字人祝福视频制作产品——秒祝。秒祝通过对明星视频进行训练，将明星的形象和声音完美地还原出来，生成对应的明星数字人形象。最终呈现给客户的是以明星数字人为主角的个性化定制祝福视频。

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