国家邮政局：二季度顺丰、邮政、中通快递72小时准时率较高

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:7月28日，国家邮政局发布关于2023年第二季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告。

2023年监测对象包括9家快递服务品牌，具体为:邮政速递、顺丰速运、中通快递、圆通速递、韵达速递、申通快递、京东快递、德邦快递和极兔速递。调查范围覆盖50个城市，包括各直辖市、省会城市和19个快递业务量较大的城市。

满意度调查采用在线调查方式，由2023年使用快递服务的用户对受理、揽收、投递、售后和信息5个方面进行满意度评价，共获得有效样本9221个。时限测试采用系统数据抽样方式，业务范围为国内异地快件，共获得有效样本216万个。

测试发现，2023年第二季度快递服务全程时限为53.99小时，同比缩短8.98小时。72小时准时率为84.22%，同比提升10.65个百分点。

从分环节来看，寄出地处理环节平均时限为7.83小时，同比缩短0.61小时;运输环节平均时限为33.61小时，同比缩短5.95小时;寄达地处理环节平均时限为9.60小时，同比缩短1.70小时;投递环节平均时限为2.95小时，同比缩短0.72小时。

从72小时准时率看，准时率较高的品牌为顺丰速运、邮政速递、中通快递。

（举报）