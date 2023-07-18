ChatGPT 的创造性思维可以与排名前 1% 的人类相媲美

站长之家(ChinaZ.com) 7月18日消息:蒙大拿大学的一项新研究表明，人工智能聊天机器人 ChatGPT 可以与人类中排名前 1% 的最顶尖的思考者相媲美。

研究人员将经常使用的创造性思维测试 Torrance（TTCT，一种常用的创造力测试）应用于 ChatGPT，并记录了八个回答。他们还收集了蒙大拿大学 24 名学生的回答。这些分数与全美 2700 名参加 TTCT 测试的学生进行了比较。

所有回答都由学术测试服务机构评分，该机构并不知道有人工智能的答案提交。

根据研究人员的说法，AI 的回答和参加测试的最具创造力的真人回答一样有创造力。实际上，ChatGPT 的表现超过了全国大多数学生。

研究的作者、蒙大拿大学商学院助理临床教授 Erik Guzik 告诉 ScienceDaily.com，这一发现令人惊讶。Guzik 的研究领域包括创业和创造力的经济方面。

Guzik 说：「对我来说，创造力意味着以不同的方式做事。我喜欢创业的一种定义，即创业者是以不同的方式思考。因此，人工智能可能帮助我们将创造性思维应用于商业和创新过程，这让我着迷。」

TTCT 包含两种不同的评估：口头和图形。两种评估都衡量发散性思维，即用于产生创造性想法的思维过程。

在口头评估中，测试者将获得图片/口头提示，并被要求用书面形式回答。例如，他们可能会看到一个事件的图片，并被要求假设结果。或者他们可能会看到一个产品，并被要求提出改进意见。他们的答案用于评估三种心理特征：

流畅性：相关想法的数量

独创性：想法的独特性

灵活性：各种不同类型的想法

图形评估要求测试者用绘图回答。例如，他们可能会被要求完成一幅图片。除了流畅性和独创性，图形测试还评估以下技能：

阐述能力：在满足最低要求之外增加想法

抵抗过早结束：一个人能否容忍足够的歧义来提出创造性的回答

标题的抽象程度：能否创造性地给图形命名

在这项研究中，ChatGPT 的回答在流畅性和独创性方面处于顶级百分位数。当涉及到灵活性时，回答得分进入了 97% 的百分位数。

「我们一直在探索 ChatGPT，我们注意到它正在做一些我们意想不到的有趣的事情。」Guzik 说。「一些回答是新颖和令人惊讶的。就在那时，我们决定对它进行测试，看看它的创造力到底有多强。」

Guzik 并不想过分夸大 ChatGPT 对经济的影响，但他确信它将成为创新的推动力。

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