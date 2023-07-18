消息称小米14将搭载骁龙8 Gen3 配备1TB闪存

站长之家（ChinaZ.com）7月18日 消息:根据博主数码闲聊站的暗示，小米14将会提供大存储版本的选项，包括512GB和1TB。

目前小米数字系列标准版中，最高提供了512GB存储的版本。小米14作为该系列的第一款迈入1TB存储时代的旗舰，不仅在存储容量上有所提升，还将在其他方面进行升级。

据报道，小米14将搭载高通新一代旗舰平台骁龙8Gen3，这将是小米史上最强悍的数字系列机型。

而搭载高通骁龙8Gen3的小米14预计将在今年11月份发布，成为安卓阵营中实力强大的小钢炮。

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