爆料称苹果正开发iPad Air 6 加入升级M2自研芯片

站长之家（ChinaZ.com）7月17日 消息:当前的iPad Air是在2022年发布的，它搭载了苹果的M1芯片，使它成为一款强大的平板电脑，几乎可以应对任何挑战，但据说它的后续型号将在各方面都更好。根据最新的报道，苹果正在准备一款更新的版本，它将拥有更新的规格，而且在很大程度上，几乎所有人都知道今年的主要升级将是什么。

苹果今年没有对iPad系列进行任何重大改变，但iPad Air可能仍然会使用M2芯片。彭博社的Mark Gurman在他的Power On新闻通讯中说了以下内容，他认为新的平板电脑正在开发中，并可能在今年晚些时候推出。

考虑到苹果如何在iPad Air5中使用了一颗M1芯片，看到公司在更新的型号中使用M2并不令人惊讶，但除此之外，我们预计其他规格将保持不变，但在这个阶段，增加任何额外的东西都可能是收益递减。我们应该得到与去年型号相同的机身，以及一个10.9英寸的Liquid Retina IPS LCD面板，它可能不会得到支持120Hz ProMotion刷新率。

想要体验那种顺滑如奶油般的ProMotion技术的客户消费者不得不花费更多的钱，并升级到任何可用的iPad Pro型号。我们也相信新iPad Air上支持的最大内部存储和8GB RAM将保持不变，因此它可能会针对那些还没有购买过强大iPad但希望不进入iPad Pro价格领域的人。

我们看到到达iPad Air6的唯一其他值得注意的升级是支持Wi-Fi6E，这是一个无线适配器，在11英寸和12.9英寸的iPad Pro型号上存在。至于价格，Gurman也没有透露这个细节，但考虑到全球情况以及苹果在没有给它提供足够升级的情况下提高了iPad10的价格，新iPad Air可能比其前身稍贵一些。幸运的是，新平板电脑的推出意味着2022年版本将得到更大幅度的降价，使得更多人可以购买得起新的iPad Air。

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