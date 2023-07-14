人工智能克隆声音的Resemble AI初创公司再获800万美元融资

站长之家(ChinaZ.com) 7月14日 消息:据techcrunch消息，Resemble AI是一个使用生成式人工智能来克隆逼真声音的平台，今天宣布由Javelin Venture Partners领投，Craft Ventures和Ubiquity Ventures参与的B轮融资筹集了800万美元。

联合创始人兼首席执行官Zohaib Ahmed表示，这笔资金将用于进一步开发Resemble的企业产品，并在今年年底之前将其团队规模扩大一倍，达到40多人。

“Resemble的技术正在被世界上一些最大的媒体公司用来创造以前不可能实现的内容，”Ahmed在一封电子邮件采访中对TechCrunch说。

Resemble于2019年由Ahmed和Saqib Muhammad创立，当时他们观察到视频游戏中的声音无法跟上游戏本身频繁的版本更新。Ahmed曾在Magic Leap担任首席软件工程师，此前曾在黑莓和Hipmunk工作过。

Resemble从小做起，主要关注游戏行业。但是该平台逐渐发展为提供人工智能技术，可以将声音“转移到”其他语言，生成来自配音演员的个性化信息，并创建实时的对话代理。

Resemble只是快速发展的生成式语音人工智能市场中的一个参与者。Papercup、Deepdub、ElevenLabs、Respeecher、Acapela和Voice.ai都是提供人工智能工具来克隆和生成声音的更值得注意的初创供应商，同时更有像AWS、Azure和Google Cloud这样的大型科技公司了。

Motherboard写道，配音演员越来越多地被要求放弃他们声音的权利，以便客户利用人工智能生成合成版本，最终可能取代他们——有时甚至没有补偿。

深度伪造也是一个问题。

恶意行为者使用人工智能克隆他人的声音，欺骗受害者认为他们正在与亲戚或客户交谈。而且，并不仅仅是犯罪潜力引起了警惕。2021年，一位纪录片制作人因为雇佣一家公司在安东尼·波登（Anthony Bourdain）去世后克隆他的声音而遭到抨击。在此期间，语音深度伪造占领了社交媒体，大多数情况下是无害的，但有时并非如此。

Ahmed坚称Resemble在道德方面很出色。

“除了要求用户明确同意克隆声音外，还强制执行严格的使用准则，以防止恶意使用，”他说。

为此，Resemble要求用户提供一段“同意剪辑”的录音，在其中使用他们试图克隆的声音。如果剪辑中的声音与其他剪辑不匹配，Resemble会阻止用户创建人工智能声音。

此外，为了防止录音时滥用，Resemble强制用户用自己的声音说一系列特定的句子。如果他们偏离了剧本，Resemble会将录音标记为潜在滥用。

“一旦声音创建好了，用户就拥有了对那个声音的所有权，”Ahmed说。“我们不会使用那些声音数据来训练其他模型，也不会将声音数据转售给第三方公司……对于定制化的解决方案，我们通过一个严格的过程与公司合作，以确保他们克隆的声音是可用的，并且与配音演员有适当的同意。”

Resemble还开发了一款产品，Resemble Detect，它旨在使用一个人工智能模型来验证音频数据的真实性，该模型经过训练，可以区分真实音频和伪造音频。该模型本质上是“看到”不同的频率，其中可能包含由于编辑或操作声音而产生的伪影，然后以0%到100%的置信度对剪辑的“真实性”进行预测。

Detect旨在补充Resemble的音频水印技术PerTh Watermarker，该技术使用人工智能模型生成和插入人耳无法察觉的音频音调

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