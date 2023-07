苹果在英国推出iPhone的轻触支付 支持iPhone XS以上机型

站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:据macrumors消息,苹果公司宣布在英国推出了iPhone上的Tap to Pay(轻触支付)功能,让该国的独立卖家、小商户和大型零售商可以使用iPhone作为支付终端。

这项功能于2022年2月推出,允许兼容的iPhone通过Apple Pay、无接触式信用卡和借记卡以及其他数字钱包接受支付,只需要一部iPhone,无需额外的硬件或信用卡机。

Tap to Pay在iPhone上使用NFC技术安全地验证无接触式支付,此外,该功能还支持PIN输入,包括辅助功能选项。

Revolut和Tyl by NatWest是第一批向其英国商业客户提供Tap to Pay在iPhone上的支付平台,Adyen、Dojo、myPOS、Stripe、SumUp、Viva Wallet、Worldline和Zettle by PayPal也将很快推出。Tap to Pay在iPhone上也将在未来几周内推广到英国的苹果商店。

Tap to Pay在iPhone上需要iPhone XS或更新的型号,并且对于客户来说,就像任何正常的Apple Pay交易一样。卖家只需要打开应用程序,登记销售,并向买家展示他们的iPhone,买家就可以使用合适的无接触式支付方式。

Tap to Pay在iPhone上已经向美国超过70万家额外的企业提供服务,并且美国的苹果商店也已经推出了这项功能。英国是支持Tap to Pay的第四个地区,在今年早些时候,澳大利亚和台湾也已经推出了类似的功能。

(举报)