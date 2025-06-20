如何在 iPhone 上静音陌生来电？

你是否总是被一些陌生号码的来电打扰呢？是否想找到一个“静音应对”的方法？如果是的话，那这篇文章就是写给你的了。下面我们将详细介绍，如何在 iPhone 上让陌生来电“自动静音”。一起来看看具体操作吧！

❓ 什么是“静音来电”功能？

当你启用“静音来电”功能时，手机对于某些来电不会响铃或震动。这些电话可能会直接进入语音信箱，或者只是静静地出现在未接来电记录中，不会打扰你正常使用手机。

这个功能对于防止垃圾电话、推销骚扰、或任何陌生号码的干扰特别实用。不仅可以帮助你专注于重要联系人，还能避免被不明身份的号码打扰。当然，通话记录里仍然会显示这些来电，你可以选择是否回拨。

📱 iPhone 如何设置“静音陌生来电”？

如果你希望在 iPhone 上启用这一功能，请按以下步骤操作：

打开“设置”

在 iPhone 主屏幕点击“设置”图标。

进入“电话”选项

向下滑动，点击“电话”这一栏。

找到“静音陌生来电”

在“电话”设置中，点击“静音陌生来电”。

启用该功能

将开关滑动至绿色（开启状态）。

开启后，未保存在通讯录、未曾拨打或未被 Siri 推荐的号码来电将被自动静音，电话会直接进入语音信箱，并显示在“通话记录”中。

🌟 开启“静音陌生来电”的好处

减少打扰

明显降低来自诈骗、推销等陌生来电的干扰，提高专注度。

增强隐私

陌生号码来电不响铃、不震动，保护你的私人空间，减少和不安全通话的接触机会。

更好的通话管理

来电记录中仍能查看所有来电，方便你在需要时回拨，而不会在当下被打扰。

防止无效互动

避免误接到垃圾电话，减少因此被反复骚扰甚至被诈骗的可能。

优先重要联系人

iPhone 会正常响铃来自通讯录、近期拨出号码、或 Siri 建议的来电，确保你不会错过真正重要的电话。

⚠️ 注意事项

虽然该功能对不少人来说是“福音”，但也有人觉得有些“鸡肋”。毕竟，某些重要来电也可能来自未保存的号码，例如快递员、面试官、或新客户。万一漏接关键电话，可能会带来不便。因此，是否启用还需根据个人情况权衡。

总的来说，如果你对频繁的陌生骚扰电话感到烦恼，iPhone 的“静音陌生来电”功能相对值得一试。不过，如果你经常需要接听不在通讯录中的来电，建议谨慎开启。

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