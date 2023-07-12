2022年微信支付用户共减少碳排放 1765.5 万吨

站长之家(ChinaZ.com) 7月12日 消息:微信支付用户在2022年共减少了1765.5万吨的碳排放，其中绿色出行行为减少了1472.1万吨，扫码点餐及线上开票行为减少了1.9万吨。

此外，微信支付用户在绿色出行方面的行为表现最突出，成都锦江区361号青桔单车是最受欢迎的绿色出行方式。

通过微信支付，用户共开出了12亿张电子发票和4.5亿张电子小票。这些数据显示了微信支付用户在低碳生活中的积极参与和贡献，为地球减少了大量的碳排放。这也是微信支付在低碳生活方面取得的可喜成绩。

（举报）