官宣！杭州亚运会门票正式开售， 支付宝搜“亚运”可在智能亚运一站通购买

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:7月8日10点，杭州亚组委宣布:本届亚运会公众售票官方网站正式上线开放注册，大家可以在公众售票官方网站（https://ticket.hangzhou2022.cn/），或上支付宝搜“亚运”，进入智能亚运一站通的票务通购买比赛门票。今日也将分四批开售举重、克柔术、网球、花样游泳、击剑、摔跤、蹦床、高尔夫球、跳水、游泳、软式网球、攀岩共12个项目。

为了让观众公平、平等、安全、便捷地购买到杭州亚运会门票，本届亚运会官方线上售票通道除官网之外，还在国际大型综合性运动会史上的首个一站式数字观赛服务平台——智能亚运一站通，同步上线了票务通进行售票。用户进入智能亚运一站通，点击“票务通”完成注册，并在“票务通-用户中心”提前录入观赛人信息，正式开售比赛门票时可一键导入多个观赛人信息，缩短购票用时，提高热门赛事购票成功率，还能在智能亚运一站通领取持票用户专享权益。

各地用户也可通过在支付宝搜“亚运”，点击进入智能亚运一站通下方的“薪火相传”频道，进行线上火炬传递，有机会获得亚运门票。也可通过订阅智能亚运一站通，及时了解更多赛事购票信息和便捷服务。

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