高通全球副总裁：生成式 AI 需求日益增长 混合 AI 将成为 AI 的未来

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日消息:在 2023 年世界人工智能大会现场，高通全球高级副总裁程立新表示，5G 和 AI 技术将赋能元宇宙全新的应用服务、环境和体验。

高通技术公司高级副总裁程立新在演讲中表示：「5G、AI 和 XR，是构建元宇宙的三大基础技术。利用我们在 5G 和终端侧 AI 领域的强大技术优势，高通公司正在加速 5G、AI 和 XR 技术的融合，构建智能网联边缘，推动打造更沉浸、更智能的 XR 世界。」

程立新表示，目前看到 XR 的发展很大程度上受限于内容生产高成本以及应用生态的碎片化，AIGC 的成熟和广泛应用将大幅度提升元宇宙内容的生产效率。「随着人们对生成式 AI 需求的日益增长，混合 AI 将成为 AI 的未来。」

此外，程立新还表示，生成式 AI 模型，不仅对基础的计算设施提出极高的要求，而且在云端进行推理的成本也变得非常高，因此要想释放生成式 AI 的全部潜能，就必须要真正实现生成式 AI 在 XR 和更多终端领域的规模化扩展，这样就不仅仅需要在云端进行处理，还需要在数以十亿计，能够以低功耗进行高性能 AI 计算的网源终端上进行分布式处理，这就是所谓的混合 AI。

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