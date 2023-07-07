DigitalOcean 以 1.11 亿美元现金收购云计算初创公司 Paperspace：扩展人工智能业务

站长之家(ChinaZ.com) 7月7日消息:云托管业务 DigitalOcean 今日宣布，已同意以 1.11 亿美元现金收购纽约云计算和人工智能开发初创公司 Paperspace。

图片来自 @DigitalOcean

DigitalOcean 首席执行官 Yancey Spruill 表示，一旦将 Paperspace 的基础设施和工具与 DigitalOcean 的产品整合，客户将更容易测试、开发和部署人工智能应用。他表示，Paperspace 的客户也将受益于 DigitalOcean 的云服务，包括数据库、存储、应用托管、文档、教程和强大的支持系统。

目前，Paperspace 将作为 DigitalOcean 的一个独立业务部门，并且 Paperspace 的客户不会立即看到其服务的变化。

Spruill 在新闻稿中表示：「我们很高兴通过提供简化的人工智能和机器学习解决方案来扩展面向全球中小型企业和初创企业的产品组合。结合后的产品组合使客户更专注于构建应用和发展业务，而不是基础设施。」

Paperspace 成立于 2014 年，由密歇根大学的毕业生 Daniel Kobran 和 Dillon Erb 共同创立。在获得 Y Combinator 和 DigitalOcean 的联合创始人之一 Jeff Carr 的支持后，该公司在自己的数据中心运行定制配置的图形处理器。

Paperspace 最初专注于低成本的虚拟机，在云中提供高性能工作站，用于设计、可视化和游戏。但随着人工智能进入主流，Paperspace 全力发展其人工智能产品，推出了一套用于在云中开发、训练、部署和托管人工智能模型的工具。

在被收购之前，Paperspace 从 Battery Ventures、Intel Capital、SineWave Ventures 和 Sorenson Capital 等投资者那里融资了 3500 万美元。

Erb 将此次收购视为向公共云市场中的其他供应商发起全面云 CPU 和 GPU 计算的一步。他断言，DigitalOcean 和 Paperspace 的综合实力将使新一类客户（尤其是那些预算有限的客户）能够深入研究基于人工智能和机器学习的应用，如生成式媒体（例如 OpenAI 的 DALL-E 2）、大型语言模型（例如 ChatGPT）、推荐引擎和图像分类器。

Erb 在一份预先准备的声明中表示：「DigitalOcean 以简化复杂的云技术并使其对开发者和企业更易于访问而闻名。我们很高兴能够与 DigitalOcean 合作，因为我们相信没有比他们更好的公司来为开发者和企业揭示人工智能和机器学习的无限可能。」

这是 DigitalOcean 自 2022 年以来的首次收购，当时他们以 3.5 亿美元收购了巴基斯坦的云托管服务提供商 Cloudways。这也是自 2021 年上市以来的第四次收购。

从外部观察来看，这对于 DigitalOcean 来说是一个明智的举动，因为它面临着在云人工智能和机器学习解决方案浪潮中落后的风险。尽管该公司的收入在 2023 年第一季度增长了 29.7%，达到了 1.6513 亿美元，但每股收益、股东权益回报率和净利润率都低于预期。

越来越多的大型科技云供应商如微软、亚马逊和谷歌正转向生成式人工智能以增加收入，而且取得了一定的成功。CNBC 最近的一项调查发现，对于近 50% 的高管来说，人工智能现在是最大的支出领域，这表明这是一个明智的投资方向。

在人工智能的推动下，Gartner 预测，2023 年云计算支出将增长 21.7%，今年将达到近 6000 亿美元，而去年为 4910 亿美元。

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