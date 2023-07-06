消息称中国移动将发布“九天”1+N大模型

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:据新浪科技报道，中国移动即将发布名为“九天”的1+N大模型，并计划将其应用于政务和客服两个主要的场景。目前，九天人工智能平台的技术团队拥有超过600名研发人员。

据中国移动相关人士透露，他们即将推出的基于大模型的产品技术将主要面向G端用户进行布局。

同时，他们将优先考虑在政府和客服这两个场景中进行落地。对于其他领域的行业大模型，中国移动将主要通过与合作伙伴进行协同推进。

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