Meta旗下社交应用Threads在7小时内突破1000万注册用户

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:Meta旗下社交应用Threads于今日正式上线，Meta CEO扎克伯格通过该平台实时更新注册用户数。最新数据显示，Threads在上线7小时内就突破了1000万注册用户，之前该应用在2小时和4小时内分别达到了200万和500万注册用户的里程碑。

扎克伯格在Threads上与用户讨论了该平台的未来发展。当被问及Threads是否能超过Twitter时，他表示:“这需要时间，但我相信应该会出现一个拥有超过10亿用户的公共交流应用。Twitter本来有机会做到这一点，但未能实现，希望我们能成功。”

扎克伯格强调保持友好的平台氛围对Threads的成功至关重要。Twitter的拥有者埃隆·马斯克则回应称:“在Twitter上受到陌生人的攻击比沉迷于Instagram上隐藏痛苦的虚假快乐要好得多。”

据悉，目前，Threads已在苹果和谷歌应用商店上架，功能和界面类似于Twitter，用户可以发帖、点赞、评论和分享，最多可发布500个字符的内容。Threads还可以与Instagram关联，方便用户快速转移信息。与推特不同，Threads不会限制用户浏览帖子的数量。

此前，推特悄悄取消了要求用户登录才能查看推文的限制。这意味着可以在浏览器中打开推特链接而无需账户，并且在Slack、WhatsApp和iMessage中可以展开推文预览。

（举报）