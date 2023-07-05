iQOO 11S发布：200W闪充直屏手机 售价3799元起

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:昨日，iQOO数字系列推出了全新的超级旗舰手机iQOO11S。这款新机采用了第二代骁龙8移动平台，为用户带来更出色的性能和体验。

相较上代平台，该平台集成的Kryo CPU性能提升高达35%，能效提升高达40%;Adreno GPU的图形渲染能力较前代提升高达25%，能效提升高达45%。同时，iQOO11S还采用了LPDDR5X+UFS4.0以达成全新“性能铁三角”配置，更有至高16GB+1TB的高规格内存支持。

外观设计上，iQOO11S延续了iQOO11系列的经典配色，包括传奇版和赛道版。此外，它还从“天下第一潮”中汲取灵感，带来了全新的钱塘听潮。

iQOO11S配备了一块6.78英寸的三星2K144Hz E6直屏，它还支持多种优质特性，如10亿色、HDR10+高动态范围等。

在影像方面，iQOO11S搭载了索尼IMX8665000万像素超感光大底主摄，以及一颗800万像素的超广角镜头和一颗1300万像素的专业人像镜头组合。

续航方面，iQOO11S配备4700mAh电池，支持200W有线快充。

iQOO11S的价格为3799元起，并且已经开启全平台预售。这款新机将于7月10日10:00正式开售。

具体为:12G+256G:3799元、16G+256G:4099元、16G+512G:4399元、16G+1TB:4799元。

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