腾讯将发布大模型训练自研向量数据库已申请自研向量数据库商标

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:据报道，腾讯云将正式发布自研向量数据库（Tencent Cloud VectorDB），该数据库面向大模型训练，让企业原先花一个月时间才能完成的大模型接入，缩短到三天时间。

企查查APP显示，腾讯科技（深圳）有限公司于近日申请注册两枚“TENCENT CLOUD VECTORDB”商标，国际分类为9类 科学仪器、42类 设计研究，当前商标状态为申请中。

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