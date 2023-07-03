支付宝升级租赁行业平台治理规范 打击非法向未成年人提供租赁服务

站长之家（ChinaZ.com）7月3日 消息:今日，支付宝宣布升级租赁行业平台治理规范。针对业内偶发的“高价租赁、未成年人租赁以及多头租赁和暴力催收”等现象，推出了一套全链路升级的治理方案。

以下为将加强治理的典型案例:

高价租赁变相放贷 在各大网络平台，常见的高价租赁包括租赁商户发布租金明显高于同品类租赁商品价格，或转销售价远高于租赁标的市场价格的行为，以及通过租赁服务变相放高利贷的行为。 非法向未成年人提供租赁服务 向未成年人提供消费品租赁服务，并强制收取高额费用等行为 暴力催收 通过电话骚扰、恐吓威胁等恶劣手段骚扰用户的暴力催收行为。

1.成立租赁行业联合治理小组

首先，支付宝已联合内部多个团队，专门成立了租赁行业联合治理小组，旨在有效提升租赁行业的服务水平

2.升级租赁行业平台治理规范

租赁联合治理小组还首次搭建了一套全链路的租赁治理框架。将从“租前、租中、租后”三个阶段，进行“准入、防控和履约”三个层次的综合治理。

准入层支付宝推出了由私域到公域的全新准入标准。私域主要包括对租赁商户的账号、行业类目等做统一化管理，同时对租赁商户的小程序准入、产品准入和公域准入，都提出了新的标准要求。目的就是从源头严把关、树清流。

防控层支付宝会从交易风险、信用和支付产品风险、数据隐私风险和经营内容规范等维度做全面的风险防控与业务规范。

履约层支付宝则会根据交易履约过程中的客诉反馈与数据异常等，及时做出感知和处置。

3.助力租赁行业健康有序发展

支付宝希望通过升级这套全链路的数字解决方案，能帮助降低行业系统性风险，并为合规经营的商家、服务商，提供更好的营商环境，同时保障好用户的合法权益，最终实现助力租赁行业健康有序地发展。

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