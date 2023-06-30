微软发布 Windows 11 AI 辅助功能 Windows Copilot 首个预览版

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日消息:微软在今年的 Build 开发者大会上宣布，将为 Windows 11 增加 AI 辅助功能 Windows Copilot。Windows Copilot 将以独立窗口的形式展示在屏幕右侧，可根据用户需求完成多项任务。

现在，微软通过其开发版本（Dev Channel）向测试者（Windows Insiders）提供了 Windows Copilot 的预览版。首个预览版的重点是集成 UI 体验，未来版本将逐步加入更多功能。要测试 Windows Copilot，用户需要运行 Windows Build 23493 及以上版本，Microsoft Edge 版本需要 115.0.1901.150 及以上。

首先，用户只需单击任务栏上的新按钮（或 WIN + C）即可启动 Windows Copilot。Windows Copilot 将使用用于登录 Windows 的相同 Microsoft 帐户 (MSA) 或 Azure Active Directory (AAD) 帐户。

Windows Copilot 将显示为停靠在右侧的侧栏，不会与桌面内容重叠，并且将在打开的应用程序窗口旁边无障碍运行，让用户可以随时与 Windows Copilot 进行交互。

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