董明珠谈接班人：接班人必须具备奉献和牺牲精神

站长之家(ChinaZ.com) 6月30日 消息:在孟羽童离开后，格力电器股东大会举办。在该会上，董明珠谈到接班人问题。她表示，企业内部有其发展规矩。只有具备诚信的企业才能培养出对企业真正奉献精神的优秀接班人。

她还认为，接班人必须有牺牲精神，企业是一家人，应该为团队和事业而活。

在之前的一档节目中，董明珠曾表明，现阶段还没有放心的接班人，不敢退下。

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