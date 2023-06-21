Opera推新浏览器“One”，新增集成ChatGPT的AI助手Aria

站长之家（ChinaZ.com）6月21日 消息:日前，最新版本的 Opera 浏览器 Opera One 提供了一个全新的功能:Aria，一个基于 OpenAI 的 GPT 模型的人工智能助手。

Opera宣称，这款浏览器是"第一个真正的原生浏览器人工智能"，该浏览器的人工智能功能是Opera One主要功能之一，类似于微软的Bing Chat集成了ChatGPT功能，用户可以通过命令行或浏览器侧边栏调用 Aria。

据Opera称，Aria可以从互联网获取当前的信息并回答问题，例如关于有趣电影或网页内容的问题。它还可以生成代码。一项特殊功能是"上下文提示"。用户可以在网页上突出显示或右键单击文本，将内容带到聊天机器人中以获取更多信息。

Opera已经对聊天机器人进行了训练，使Aria也可以回答关于浏览器本身的问题，充当服务机器人。Opera警告说，像ChatGPT和其他LLM聊天机器人一样，Aria也可能会引导出一些谣言和反映偏见的信息。

OpenAI可以利用Aria的聊天记录来训练未来的模型。这款Aria聊天机器人是浏览器本地集成的，在侧栏或叠加菜单上始终可用，并且是免费的。所有聊天记录保存30天或可以选择更早地删除。

值得一提的是，使用Aria必须年满18岁并拥有Opera账户，Opera建议不要输入任何私人数据，以保护隐私。OpenAI可能会利用提交的问题进行AI训练。与ChatGPT不同的是，Opera没有提供选择退出的功能，这可能是它可以免费提供服务的原因。

用户可以免费下载适用于 Windows版本（https://www.opera.com/zh-cn/one）

或Android版本（https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser&pli=1）的 Opera One 。

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