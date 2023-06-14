硅谷人工智能芯片初创公司 SiMa.ai 获台积电投资 致力于 AI 芯片技术

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日消息:总部位于硅谷的人工智能芯片初创公司 SiMa.ai 于周二宣布，从投资者那里额外筹集了 1300 万美元，其中包括台积电子公司 VentureTech Alliance。

这是 VentureTech Alliance 在过去一个月内对美国芯片初创公司的第三笔投资。今年 5 月，VentureTech 投资了 Ayar Labs 融资 2500 万美元和 Ethernovia 融资 6400 万美元。SiMa.ai 目前已经总共筹集了 2 亿美元。

尽管由 ChatGPT 的热门和成功引发的人工智能热潮为人工智能硬件带来了又一轮投资，但一些在前几年筹集大笔资金的初创公司已经面临困境。

投资公司 Mayfield 的董事总经理和几家芯片初创公司的创始人 Navin Chaddha 表示：「过度投资主要集中在训练市场和数据中心市场。」Chaddha 在此次最新一轮融资中进行了个人投资。

SiMa.ai 制造的软件和硬件可在工业机器人、无人机、安防摄像头以及最终的自动驾驶汽车等设备上运行人工智能算法。Chaddha 表示，这是一个市场巨大但竞争公司较少的领域。

SiMa.ai 董事会成员、也是台积电董事会成员的 Moshe Gavrielov 表示：「（SiMa.ai 的）估值虽然可观，但并没有像当时的数据中心公司那样达到历史上的数十亿美元估值。」

英国人工智能芯片独角兽 Graphcore 的困境已经广为报道。

SiMa.ai 拒绝透露当前的估值，但首席执行官和创始人 Krishna Rangasayee 表示，该公司成立于 2018 年，已经实现营收，有 50 多个客户正在测试其芯片。

Rangasayee 还指出，SiMa.ai 最近进行的一项基准测试结果在相机、无人机和机器人等设备上使用的芯片的性能和功耗方面超过了人工智能芯片巨头英伟达。该测试数据由工程联盟 MLCommons 发布，该联盟维护广泛应用于人工智能芯片行业的测试基准。

Rangasayee 表示：「对我来说，这是一场大卫与歌利亚的较量。实际上，英伟达是我们的主要竞争对手，而且……我们在性能和功率方面都比他们好。」

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