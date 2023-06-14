谷歌因隐私问题被迫推迟 Bard 聊天机器人在欧盟的发布

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日消息:谷歌在欧盟推出其人工智能聊天机器人 Bard 的计划不得不推迟，因为该机器人的主要数据监管机构对隐私问题提出了担忧。

爱尔兰数据保护委员会周二表示，这家科技巨头迄今为止提供的有关其生成人工智能工具如何保护欧洲人隐私的信息不足以证明其在欧盟的推出是合法的。根据欧盟通用数据保护条例 (GDPR)，这家总部位于都柏林的机构是谷歌在欧洲的主要数据监管机构。

副专员 Graham Doyle 表示：「谷歌最近告知数据保护委员会，计划在本周在欧盟推出 Bard。」

这家监管机构「在这一时刻尚未接到任何详细的简报，也没有看到数据保护影响评估或任何支持性文件。」

爱尔兰监管机构表示，他们要求谷歌提供详细的评估，并回答有关 Bard 如何符合欧盟数据保护规定的其他问题，这是「迫切的事务」。

Doyle 表示：「Bard 将不会在本周推出。」爱尔兰监管机构正在对该问题进行「持续审查」，将尽快与其他欧洲数据机构共享信息。

在人工智能竞赛中，自今年 3 月以来，谷歌已将其竞争对手 Bard 推向包括美国和英国在内的 180 个国家。但是该科技公司迄今为止远离欧盟国家，因为在欧洲，强大的隐私监管机构曾以违反人们数据处理和算法合法基础的指控，针对生成 AI 机器人 ChatGPT 进行调查。

谷歌发言人表示：「我们在 5 月份表示希望使 Bard 更广泛地可用，包括在欧盟，我们将在与专家、监管机构和政策制定者进行协商后负责任地进行推出。作为这一过程的一部分，我们一直在与隐私监管机构对话，以解答他们的问题并听取反馈。」

ChatGPT 在今年 3 月在意大利被暂时禁止使用。意大利、德国和西班牙的几家欧洲隐私机构已开始对这一人工智能工具进行调查，欧洲各国的监管机构组成的泛欧数据保护委员会已成立一个工作组对其进行评估。

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