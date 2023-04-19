意大利监管机构：若 OpenAI 采取「有效措施」 ChatGPT 有望 4 月 30 日重新上线

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日消息:意大利数据保护监管机构的负责人 Pasquale Stanzione 周二在 Corriere della Sera 采访时表示，如果 ChatGPT 的开发商 OpenAI 公司能够采取「有效措施」来解决其担忧，他们将允许该公司在 4 月 30 日重新上线 ChatGPT。

该机构将调查 ChatGPT 是否违反了隐私规则，缺乏一个过滤机制来验证未成年用户的年龄。要求 OpenAI 必须在其网站上发布信息，告知人们该公司如何使用他们的个人数据来训练算法。OpenAI 已经与意大利数据监管机构进行了沟通，并表示愿意改进 ChatGPT 的安全性和透明度。

Stanzione 表示，意大利此前单方面宣布禁止了 ChatGPT，因为确实有必要采取紧急行动，如果等待来自欧盟层面的决定的话，至少有三到四个月的延迟。

另外，一群欧洲议会议员在本周一于一封公开信中表示，AI 技术的快速发展需要为通用 AI 工具量身打造一套新的规则以管理这些技术的发展。

议员们在公开信中写道：「随着强大的 AI 的快速发展，我们认为有必要给予重大的政治关注。」他们补充说，欧盟这部尚待敲定的法案，「可作为世界各地不同监管传统和环境中其他监管举措的蓝图」。决策者的目标是在今年晚些时候让这部法案通过成为法律。

（举报）