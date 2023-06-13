顶级技术分析师丹·艾夫斯：AI“淘金热”就像互联网的繁荣一样

站长之家(ChinaZ.com) 6月13日 消息:自从OpenAI的新聊天机器人ChatGPT于去年11月发布以来，投资者一直迷恋人工智能及其彻底改变世界经济的潜力。尽管通胀严重、利率上升以及经济学家对经济衰退的一致预测，但随着人工智能工具向大众推广，人们对生产力提高和成本更低的未来充满希望，这有助于提振2023年的市场。在2022年下跌超过30% 后，以科技股为主的纳斯达克综合指数几乎收复了所有损失，今年迄今上涨了28% 以上，标准普尔500指数现在上涨了12% 以上。

虽然华尔街的一些人质疑股市能否在今年下半年继续保持稳定，指出迄今为止引领反弹的大型科技公司和人工智能公司的估值过高，但Wedbush的顶级科技分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）认为，这只是“人工智能淘金热”的开始。

这位资深分析师在周一的一份研究报告中写道:“许多科技怀疑论者会指出今天是'1999年的时刻'，就像互联网泡沫/崩溃的边缘一样，考虑到科技估值的重大变化。我们并不这么认为，虽然科技股的估值将是前沿和中心，但我们仍然相信人工智能正在推动科技行业进入'1995年时刻'，未来将有一条漫长的增长跑道，这是我们自1990年代以来从未见过的。”

尽管有恐惧和悲观的预测，但在1995年至2001年互联网泡沫破灭期间，纳斯达克综合指数上涨了800%以上，因为经济保持稳定，投资者希望从互联网的兴起中获利。在接下来的一年半里，当估值回归时，该指数几乎跌回原先的涨幅，但1995年是泡沫的开始，而不是结束。

艾夫斯认为，我们现在可能会看到类似的模式，他认为人工智能的发展代表了类似于互联网的东西，称之为“第四次工业革命”。他预测，仅在下半年，“科技行业”股票将再飙升10%至12%，因为投资者认识到人工智能对科技公司来说是一个“8000亿美元的机会”。。

艾夫斯表示，如果通胀确实继续下降，它应该会导致投资者重新进入可以从牛市中受益的风险较高的股票。“这说明了2023年科技股的强劲一年，”他写道，并认为随着投资者关注人工智能，“风险交易”将获得动力。

艾夫斯还强调，微软和英伟达仍然是人工智能领域的“明确的市场领导者”。随着技术的进步，谷歌、甲骨文、亚马逊、Salesforce、Palantir、MongoDB、苹果、IBM、Meta、雪花、C3.ai和其他技术巨头，以及业内较小的参与者将受益。

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