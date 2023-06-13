掌阅科技对话式AI应用“阅爱聊”开启内测

站长之家（ChinaZ.com）6月13日 消息:今日，数字阅读企业掌阅科技宣布首款AI产品“阅爱聊”封闭内测，这是国内阅读行业第一款对话式AI应用。

“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。

“阅爱聊”支持角色和读书双重模式，用户既可以从书中找到一个角色对话，也可以从一个角色中找到一本书阅读，让内容更加完整和有深度。支持交互式体验，不仅可以为用户生成内容，还可以和用户进行互动，用户也可以随时修改、编辑或者保存生成的内容。

同时还会给用户更好的沉浸式体验:阅读前可与本书作者对话全面了解全书梗概与精髓包括经典语录，阅读中可通过对话了解后续章节，阅读后可与本书作者交流心得与感想。

具体产品特色如下：

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