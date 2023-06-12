马克龙会见 Meta、谷歌人工智能专家 法国生成式 AI 蓝图本周公布

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日消息:马克龙总统日前与 Meta 和 Alphabet 旗下的 Google 等人工智能专家会面，讨论法国在 AI 研究和监管中的角色。

在爱丽舍宫与财政部长 Bruno Le Maire 和数字事务部长 Jean-Noël Barrot 出席的会议上，马克龙与 Meta 的首席 AI 科学家 Yann LeCun 和 Google 搜索研究工程总监 Joëlle Barral 等专家进行了交流。知情人士称，由于会议是私人会晤，因此不愿透露姓名。

与会嘉宾讨论了法国在全球 AI 竞争中的地位，技术对社会的积极和消极影响，以及即将实施的欧洲 AI 法案。根据消息人士的说法，马克龙办公室未对本次的会议发表评论。

尽管马克龙主要是想听取与会嘉宾的意见，但与会者理解到法国总统希望在欧洲和全球 AI 监管中发挥关键作用。英国首相 Rishi Sunak 也表达了影响监管的兴趣，马克龙的战略有望进一步加剧伦敦和巴黎之间成为科技、创新和风险投资的首选目的地的竞争。

据知情人士透露，马克龙预计将在本周的巴黎科技大会 VivaTech 上提出法国关于生成式人工智能的蓝图，该大会将于 6 月 14 日开始。据知情人士透露，本周他还计划就该国的经济主权发表讲话，并在与制药工厂和高科技运动鞋公司代表会晤之后，参加有关如何减少飞机碳足迹的活动。

电动汽车制造商特斯拉的首席执行官埃隆·马斯克也将出席 VivaTech 大会。上个月，在巴黎与马克龙会面后，马斯克表示他对特斯拉未来在法国进行重大投资充满信心。

本次会议还邀请了欧洲国防初创公司 Helsing 的副总裁安托万·博尔德、前 DeepMind 科学家、Mistral AI 的联合创始人亚瑟·曼斯、LightOn 的联席首席执行官洛朗·多代和保险独角兽 Alan 的联合创始人 Charles Gorintin。

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