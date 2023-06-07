中文在线等26家单位联合发布AIGC数据版权倡议书

站长之家（ChinaZ.com）6月7日 消息:近日，中国版权协会主办了远集坊第五十四期文化讲座《人工智能生成内容版权问题研讨》。本次活动中，中文在线、同方知网、中国工人出版社等26家单位共同发布了国内首份有关AIGC训练数据版权的倡议书。
作为业内首份AIGC数据版权倡议书，其最大的价值在于两点:一是唤醒了国内AI企业关于大模型训练数据的版权意识;二是为AIGC研发者规避版权争议提供了方向性指引。
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中文在线在投资者关系活动记录表中称，2021年初公司就在AI声音方面进行探索并实现业务落地，公司已在有声书生产中应用AI主播，根据文字直接转换成语音，结合故事情节的真实语境，用独创的情绪情感控制模块，使用语音深度学习合成技术，真实还原角色情感，生动模拟人声音色以塑造角色，讲述故事。中文在线称，AI主播可以快速实现文本到语音的转化，极大地丰富了公司内容产品的多样性，目前公司有声书资源超46万小时，其中AI主播录制的有声书时长已经超过18万小时。中文在线旗下拥有原创网站17K小说网、四月天小说网、奇想宇宙科幻站、谜想计划悬疑站等原创平台，已累积数字内容资源超550万种，驻站作者450万名，与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2，000余位。
中文在线发布了一份投资者关系活动记录表，称公司早在2021年初就在AI声音技术领域进行了探索，并已开始实现商业应用。公司目前已将AI主播应用于有声书籍制作中，通过将文字直接转换成语音的方式，结合有关故事情节的真实语境，使用独创的情绪情感控制模块和语音深度学习合成技术，真实还原角色情感，并生动模拟人声音色以塑造角色形象，讲述精彩的故事情节。该公司有450万名作者入驻，与600多家版权机构合作，签约了2000多名知名作家和畅销书作者。
2023年的腾讯音乐，似乎正在走出2022年“降本增效”的阴霾。就在2023年5月16日早间，TME发布2023财年Q1未经审计财报当日，腾讯音乐-SW盘前一度涨超9%，只是随着时间推移，交易日期间其股价冲高回落，为财报内容平添一分神秘感。但可以肯定的是，TME已经取得了2023年首个阶段性胜利。
小红书开放“笔记带货”的消息，在商家和博主圈里很快传开来。小红书设立了选品中心，由入驻商家发布商品、设置佣金，博主选择商品发布关联笔记，用户通过笔记下单成交，博主即可获得分佣。小红书更应该做的，并不是模仿和跟风是真正发挥出独特的内容优势，找到最契合平台调性与价值的交易场域，从完成商业转化的闭环。
5月23日，凡泰极客&阿拉丁小程序数智化平台产品联合发布会在北京成功举行。此次发布会以「价值共生擎领未来」为主题，由凡泰极客、阿拉丁主办。签约仪式通过此次大会，凡泰极客未来更将充分发挥行业领军企业的示范引领作用，继续专注于企业生态连接，加大研发投入力度，通过企业级云原生数字引擎为数字世界的高效运行提供坚实的基础支撑，与优秀的生态合作伙伴一起“价值共生擎领未来”，共同加速推动百行千业数字化转型。
在ChatGPT的带动下，大模型概念越来越火热，仅国内就有包括百度、阿里、腾讯、京东、科大讯飞在内的多家互联网、AI公司陆续宣布对大模型展开探索。也有另外一种声音表示，虽然大模型在推进产业智能化升级中已表现出巨大潜力，但目前距离大规模产业应用依然存在诸多未知。滴普科技也将继续发挥湖仓一体数据智能技术优势支持大模型发展，并提供业务垂直领域的数据智能模型创新服务，以模型算力驱动企业数据智能决策。
4月4日，Sobot智齿科技推出了「AIGC智能客服」融合方案SobotAI，方案推出后，陆续有120多家企业申请测试。首批客户的测试数据已经发布：直接回答率提升15%-35%、回答准确率提升3%-32%、运营工作量从3-5天减少到0.5天。从反馈数据来看，应用AIGC后，可以帮助企业节省最高达90%的知识管理运营成本，直接回答率、回答准确率最高可提升30%。
ChatGPT带动的AIGC越来越火，以至于很多行业的人都担心要失业了。最新的ChatGPT-4.0会绘画、编程、写论文、创作音乐，简直“无所不能”。
声明：本文来自于微信公众号 智能相对论，作者：叶远风，授权站长之家转载发布。这可能是一副正常的黑框眼镜，你戴上去彬彬有礼、斯斯文文;实际上，它里边还装了一个“小伙伴”，你随时可以与它交流，谈天说地或者提出各种问题接受它的帮助;你化身为了科技极客，成为科幻片里带着有超能力的“小跟班”闯荡世界的酷炫主角……这款眼镜是天猫精灵最近爆出的一款升级了大模型的智能随身眼镜工程机版本。产品角逐将变为硬实力角逐。
火爆的ChatGPT，不仅重新点燃人们对人工智能的热情，也打开新技术的潘多拉魔盒。AIGC逐渐从概念走向行业应用，争议和风险也如影随形。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。