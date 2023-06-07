中文在线等26家单位联合发布AIGC数据版权倡议书

声明：本文来自于微信公众号 智能相对论，作者：叶远风，授权站长之家转载发布。这可能是一副正常的黑框眼镜，你戴上去彬彬有礼、斯斯文文;实际上，它里边还装了一个“小伙伴”，你随时可以与它交流，谈天说地或者提出各种问题接受它的帮助;你化身为了科技极客，成为科幻片里带着有超能力的“小跟班”闯荡世界的酷炫主角……这款眼镜是天猫精灵最近爆出的一款升级了大模型的智能随身眼镜工程机版本。产品角逐将变为硬实力角逐。