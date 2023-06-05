英伟达 AI 投资成果显著 CEO 黄仁勋：不会忘记游戏玩家

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日消息:在英伟达取得了令人难以置信的 2024 年第一季度业绩，并超出季度收入预期 13%，同时对下一季度的收入预测比之前的估计高出 55% 后，该公司此前创下了有史以来第二大单日市值增长。在短短一天内，英伟达的市值增加了 2241.9 亿美元。

这一非凡的成就在很大程度上归功于英伟达对人工智能硬件和软件的及时投资。在 Computex 2023 的一次圆桌问答环节中，PC World 的 Gordon Ung 问到英伟达 CEO 黄仁勋，PC 游戏玩家是否有理由担心公司的注意力已经转向其他领域。

黄仁勋似乎对这个想法有些意外，他指出，首先 RTX 是为玩家发明的，而对于 RTX 来说，最重要的技术是人工智能。没有人工智能，我们无法实时进行光线追踪。这甚至是不可能的。而我们公司的第一个人工智能项目——第一位人工智能重点关注的是深度学习超采样（DLSS）。深度学习。这是 RTX 的支柱。

其次，注意我们在生成式人工智能方面所做的，第一个应用是 ACE（Avatar Cloud Engine）。

深度学习超采样对于在 UltraHD 时代提供了急需的游戏性能提升至关重要。多年来，英伟达一直在 DLSS 上进行投资，从 DLSS 1.0 到 DLSS 2.0 提供了显著的质量改进，而最新的 DLSS 3.0（帧生成）则更进一步，特别是在受 CPU 限制的游戏中进一步提高性能。

新宣布的 Avatar Cloud Engine 也非常令人兴奋。在 Computex 2023 上，英伟达演示了如何利用生成式人工智能模型通过麦克风与非玩家角色（NPC）进行互动，并根据角色应该知道的内容提供逼真、动态的回应，而不仅仅是预定义回复的列表。

利用生成式人工智能增强游戏的可能性几乎是无限的，英伟达似乎急于在这场革命的前沿保持领先地位。因此，黄仁勋的表态并不令人意外，但对于那些可能觉得自己在该公司眼中被忽视的 PC 游戏玩家来说，这仍然是一个令人欣慰的保证。

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