郭明錤：苹果 MR 头戴设备成功关键因素在于能否与 AI、AIGC 高度整合 投资人更关注何时推出类 ChatGPT 服务

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日消息:苹果 WWDC23 全球开发者大会将于 6 日正式登场，苹果首款混合现实（MR）头戴设备将亮相，知名分析师郭明錤表示，投资人对于 WWDC 关注重点在于苹果何时推出类似生成式 ChatGPT 服务，高于首款 MR 设备，长期来看，苹果头戴设备的成功关键因素在于能否与 AI、AIGC 高度整合。

郭明錤分享近期与投资人讨论 WWDC 6 大重点，第一是若苹果首款增强现实（AR）/混合现实（MR）头戴设备发布成功，将对 3D 交互设计与 3D 电脑图像带来巨大影响，就像是 ChatGPT 对人工智能（AI），生成式 AI（AIGC）。

第二点为，长期而言，苹果 AR/MR 头戴设备的成功关键因素在于能否与 AI、AIGC 高度整合。

第三点是投资人近期对苹果何时推出类似 ChatGPT 服务的关注度，高于 Apple AR/MR 头戴设备。

第四点为若苹果在 WWDC 发布 AIGC 服务，投资人认为有助与延续目前的 AI 投资情绪。若苹果公司的 AIGC 服务需要较高硬件规格，则有机会带动硬件换机潮。

第五点则为，在 AI 芯片大厂英伟达（Nvidia）释出优于市场共识的第二季财测后，与 AI 相较，投资人明显对未来 2 年内可能难有显著营收获利贡献的 AR/MR 头戴设备兴趣降低。

第六点则为，如果苹果的 AR/MR 头戴设备发布能显著优于市场预期，加上今年下半年新款 iPhone、Apple Watch 与 MacBook 大量出货，并推升营收与获利，预期仍能有利苹果关键供应链的股价。

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