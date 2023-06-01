杭州面向全球派发100万份“亚运文旅大礼包”，上支付宝搜【亚运】可报名

江南忆，最忆是杭州。伴随第19届杭州亚运会开幕进入倒计时，东道主杭州启动“相约亚运·2023杭州见”全球旅游宣推活动，喜迎八方来客。

从北京时间6月1日上午10点起，杭州将正式面向全球游客派送100万份“亚运文旅大礼包”（以下简称大礼包）。境内用户上支付宝搜索“亚运”上“智能亚运一站通”进入“亚运PASS”即可报名，以摇号抽奖方式派发丰厚“大礼包”。境外用户则可在杭州旅游官方网站(英文版)(https://wgly.hangzhou.gov.cn/en/)进入活动主页报名后抽奖。

据悉，“亚运文旅大礼包”是杭州以亚运为契机，为进一步提升杭州国际知名度和美誉度而推出的一次全球性数字化旅游营销活动。活动分为三期，首期报名时间是6月1日至6月10日，报名结束后抽取首批获奖用户。每份礼包通过“亚运PASS”这一数字化服务平台，将含有杭州地铁畅行权益1份、景区畅游权益1份、百元通话畅聊权益1份，8月中旬还将特别抽取10万张亚运赛事门票，随机发放至大礼包中。

地铁畅行，感受城市精彩

为欢迎全世界游客来杭州游玩，体验亚运氛围、参与亚运赛事，为每位中奖游客派送7天地铁畅行权益。游客获得权益后一键激活，上支付宝搜“亚运”使用“智能亚运一站通·亚运PASS”即可连续7天内无限次免费乘坐杭州地区地铁，一码畅行杭州。

景区畅游，体验人文杭州

配套地铁畅行权益，同期发放景区畅游权益1份。活动期内一键激活使用，用户在激活后的7天内前往合作景区游玩，刷“智能亚运一站通·亚运PASS”可免费进入景区。每个合作景区可免首道门票1次，游客在杭州可以到多个地标景点打卡留念，畅享城市自然风光，品味宋韵江南之美，感受亚运杭州的文旅魅力。

为丰富游客在杭旅游的选择和路线，带动提升各大景区的知名度与影响力，助力杭州亚运会更添城市人文气息，参与景区还将获得“亚运观光推荐景点”荣誉称号，欢迎杭州各大景区积极踊跃报名。最终的合作景区名单以6月中旬开奖后公布为准，敬请期待。

百元通话畅聊，畅享数字生活

中国移动特别赞助，每位中奖用户可获赠通信权益（电话卡1张），内含100元话费。境内外游客均可享受该通信权益，境内用户的电话卡权益将由中国移动免费邮寄上门，境外用户须至线下指定移动营业厅领取。

亚运门票特别派送，共享亚运盛会

部分幸运的中奖用户还将获得亚运会赛事门票1张。门票为随机赛事，开奖后用户需在14天内确认领取门票，逾期失效，不可交易、转赠。确认领取后，境内用户的门票权益将在8月中下旬进行邮件派送。境外用户须在9月5日后，至线下指定移动营业厅领取。

据了解，“智能亚运一站通·亚运PASS”是由杭州亚组委、市文化广电旅游局、杭州市民卡公司、支付宝等单位合作推出，旨在为公众提供集亚运门票、景区入园、公共交通出行、文博场馆预约等功能于一体的“一码通”服务。2021年9月，该项目被国家文化和旅游部列为全国文化和旅游科技创新工程项目。

加快数字化建设，是建设全国统一大市场的重要支撑。此次杭州通过“智能亚运一站通·亚运PASS”等平台产品派送大礼包，正是其放大亚运综合效应、实施数字经济创新提质“一号发展工程”的一次探索与创新。

未来，杭州仍将持续推进数字化改革，全面推进“智能亚运”应用场景建设，创造数字经济时代的新亚运记忆。

中国新时代，杭州新亚运。“亚运文旅大礼包”，将成为世界各地观众体验数字化杭州、了解现代化中国的一把金钥匙，为“绿色、智能、节俭、文明”的杭州亚运会再添一抹诚意。中国特色、亚洲风采、精彩纷呈的杭州亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行，东道主杭州正欢迎世界各地游客的到来。借一份“亚运文旅大礼包”，触摸一座城市发展跳动的脉搏，感受一份城市数字惠民的温度，让广大民众共享“亚运红利”。杭州通过“亚运文旅大礼包”向全球游客发出邀约，将把“吃住行游购娱”以及亚运观赛等城市文旅服务通过数字化能力整合，期待带给全球游客“城市+赛事”的一站式服务新体验，共同见证亚运精彩。

相约亚运，2023杭州见!

附:常见问题FAQ

Q1:怎么获得特别派送的亚运会门票?

将在第一期和第二期获得亚运文旅大礼包的用户里，抽取派送10万张亚运会门票，门票开奖时间为8月中下旬。亚运会门票领取方式如下:境内用户在领奖活动页面实名认证后，填写邮寄地址即可;境外用户需在9月5日后，前往浙江省杭州市钱江世纪城中国移动营业厅领取。

Q2:三期活动都能报名吗?参与时间是怎样的，每期有多少份礼包?

每位用户仅限中奖一次，中奖后不可报名下一期活动，若未中奖可报名三期活动。礼包共分三期发放（第一期亚运前6.1-6.10报名、6.13开奖;第二期亚运期间8.1-8.10报名、8.13开奖;第三期亚运后10.10-10.20报名，10.23开奖）。三期礼包共计100万份将按照4:2:4比例面向全球用户发放，抽奖环节由公证处公证。

Q3:中奖后如何激活权益?

用户需在公布后的14天内在支付宝搜索【亚运】进入“智能亚运一站通·亚运PASS”确认领取亚运门票权益;在公布后的30天内确认领取电话卡权益。景区和地铁权益在活动期内可随时激活使用，即刻生效，权益有效期为7天。

Q4:登录活动页面后能更改用户信息吗?

暂不支持修改，建议提前确认好用户信息。

Q5:激活后临时变更行程，能改权益使用时间吗?

确认使用后权益立即生效且无法撤销，不支持修改日期。建议做好行程和路线规划后再激活。

Q6:我忘记领门票了，现在页面上不能登记收货信息了（过期了），还能登记领取吗?

门票权益逾期失效，不可补领。建议根据活动页面规则和时间，及时确认是否中奖、以及中奖后及时登记和激活礼包权益。

Q7:我抽奖抽到了亚运门票，但不知道哪个场次哪个座位?

抽中的亚运门票为随机赛事门票，无法自选门票场次和座位，待收到快递后可获知具体日期和场次。

Q8:获奖的亚运门票能转赠吗?

亚运门票不可交易、转赠，否则将会停止权益使用权。观赛时请中奖用户本人携带好本人身份证、门票实名进场。

Q9:我使用了地铁免费的权益，还是扣了我的钱，怎么办?

请检查是否直接使用了支付宝的乘车码，而未从支付宝进入“智能亚运一站通·亚运PASS”。只有“智能亚运一站通·亚运PASS”的二维码才可以享受地铁权益哦。

Q10:我获得了景区畅游的权益，我去景区还会有自费项目吗?

只有景区第一道门票免费，其他项目仍需付费。

Q11:景区畅游的权益能在一个景区重复使用吗?

每个景区仅限首道门票免费一次，不能重复使用。

Q12:我换地址了，可以修改亚运门票和电话卡的邮寄地址吗?

暂不支持进行更换。建议登记收货信息时，选择短期内不会变动的收货地址。

Q13:我自己有电话卡，不想再要一张了，能换成等值的话费充值到我的手机号上吗?

暂不支持，电话卡权益中包含的话费无法提现或充值到其他手机号。

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