微软 Teams Premium 正推出对基于 AI 的智能会议回顾功能

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日消息: 微软今年早些时候推出了针对企业客户的 Teams Premium 服务。今天，该公司宣布了一个新功能，现已对 Teams Premium 订阅者全面开放。这个功能被称为智能会议回顾，对于错过在线会议的员工或者想要回顾讨论内容的人来说，将提供巨大的帮助。

微软在一篇博文中表示，他们的研究显示，56% 的 Teams 会议参与者表示很难总结出会议的内容。55% 的用户表示，他们对会议之后应该发生什么事情感到不清楚。

使用智能会议回顾将有助于解决这两种情况。微软表示：

智能总结利用人工智能自动提供会议的全面概览，帮助用户节省时间跟进和协调后续步骤。在 Teams 日历和聊天中的新「回顾」选项卡中，用户将看到由 AI 生成的会议笔记、推荐任务和个性化亮点等智能洞见，以帮助用户快速找到最重要的信息，即使错过了会议也能轻松了解。

智能回顾还包括个性化时间线标记。它们会显示每个用户被提及的时间、进入和离开会议的时间以及屏幕共享的时间。还有发言者时间轴标记，标记每个参会者的发言时间，以便人们可以回顾确切的发言时间。

此外，所有 Microsoft Teams 用户都将能够获得某些会议回顾体验的功能，这些功能在 Premium 订阅者中得到完整支持：

新的会议回顾也将在「回顾」选项卡上提供，用户可以直接在 Teams 中观看会议录像，并提供共同创建的会议笔记、会议记录和共享内容。

目前，智能会议回顾功能仅支持英语，但将在 2023 年后期添加对其他语言的支持。

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