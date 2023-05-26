马斯克：特斯拉可能像 Android 那样 向其他汽车制造商「开源更多代码」

站长之家(ChinaZ.com)5月26日消息:在与福特汽车公司首席执行官吉姆·法利（Jim Farley）进行的 Twitter Spaces 直播中，埃隆·马斯克（Elon Musk）提出了一个建议，即特斯拉可能会向其他汽车制造商开放其一些汽车操作系统代码。

马斯克表示：「就像 Android 对手机行业有所帮助，作为一种通用标准，我们有可能开源更多的代码。」如果特斯拉采取这一举措，它将与基于 Android 的汽车操作系统开发的谷歌以及苹果展开竞争。

马斯克是在回应法利表示「制造一辆完全可更新软件的车辆非常困难」的时候提出这一观点的。这位亿万富翁 CEO 表示，特斯拉很乐意在软件方面提供帮助。

马斯克在 Twitter Spaces 中发表这一评论，该直播用于宣布特斯拉与福特之间的重要协议里程碑。根据周四宣布的协议，福特的电动汽车用户将能够在美国和加拿大使用特斯拉的超级充电网络。更重要的是，福特同意在其第二代电动汽车中（包括一辆卡车和一辆三排座 SUV），从 2025 年开始，将特斯拉的充电接口整合进去。

马斯克经常在现场活动中提出特斯拉的想法，其中一些变成了现实，而另一些则没有。如果特斯拉试图将其可通过 OTA 更新的软件商业化应用于其他车辆，这将使它将与谷歌和苹果直接竞争。

谷歌为汽车制造商提供了基于其开源移动操作系统 Android 的 Android Automotive OS。苹果也于去年 6 月进入了操作系统领域，宣布其下一代 CarPlay 旨在为车辆的整个仪表盘提供支持。这两家科技公司还提供了一个名为 Apple CarPlay 和 Android Auto 的中间件产品，将用户的手机连接到汽车的信息娱乐系统中。

马斯克和法利还暗示未来可能在供应链方面进行其他合作。

福特首席执行官问马斯克关于特斯拉在炼锂工厂的情况。福特最近达成了一系列交易，包括与 Albemarle 和 SQM 的合作，以确保其获得锂资源。

马斯克再次提到，美国缺乏从事原材料采矿和加工的创业者。他希望特斯拉不必填补这方面的空缺，但他指出特斯拉在奥斯汀拥有一座基于镍的阴极精练工厂，并可能涉足阳极制造，但「希望不要涉足」。

马斯克指出，合成石墨将会有一个巨大的市场需求（石墨是大多数锂离子电池的主要阳极材料）。

尽管彼此竞争，马斯克和法利两位 CEO 有时也保持友好关系。马斯克过去赞扬过福特汽车公司，多次指出只有特斯拉和福特汽车公司避免了破产的命运。

福特汽车公司与其他传统汽车制造商一样，仍然努力在美国取代特斯拉成为最畅销的电动车销售商。福特还有一段路要走。

2022 年，福特在美国销售了 61，575 辆电动车，而特斯拉全球销售了 130 万辆电动车。该公司并未公布按国家划分的销售数据。在过去两年里，福特表示其电动车和数字服务业务（现在称为 Model e）亏损约 30 亿美元。该公司预计 Model e 在 2026 年末实现盈利，运营利润率为 8%。然而，福特的传统汽油发动机部门的盈利足以抵消这些亏损。

在生产方面，福特计划在 2023 年底达到 60 万辆电动车产量，并在 2026 年底达到 200 万辆。

特斯拉表示，他们希望 2023 年实现 50% 的复合年增长率，这将使该公司的汽车产量达到 180 万辆。

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