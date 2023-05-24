B站前游戏业务负责人张峰已离职 暂无履职信息

张峰是B站前副总裁，也是游戏业务负责人。截至2022年底，他已经离开B站，目前还没有关于他履职的最新消息。

在2022年11月，B站在内部邮件中宣布“张峰调任其他岗位，CEO陈睿将全权接管B站游戏业务”的消息。

据了解，作为自研游戏的负责人，张峰曾在搜狗、人人游戏和金山软件等公司担任职务，是游戏行业的老手。但是，一位B站游戏前员工评价，张峰过去的主要职责是游戏公司的商务，而没有长期深入游戏研发的核心工作，这也导致了他在掌控原创工作室方面遇到了困难。

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