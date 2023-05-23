iQOO Neo8 系列正式发布 首销期间2299元起售

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:今日晚间，iQOO新品发布会上正式发布iQOO Neo8系列，配色方面，iQOO Neo8系列推出赛点（荔枝纹素皮）、夜岩(岩晶玻璃)、冲浪(瓷釉亮面玻璃)三款不同配色。
配置方面，iQOO Neo8Pro全球首发天玑9200，iQOO Neo8搭载骁龙8和自研芯片V1。 iQOO Neo8全系配备120W 超快闪充，等效5000mAh 超大电池，Neo8充电15分钟就能直接充到75%。
摄影方面，iQOO Neo8Pro采用IMX866VCS大底传感器和vivo自研的VCS仿生光谱技术，5000W像素的大底传感器 OIS光学防抖，无惧抖动。
售价方面，iQOO Neo8，12GB256GB 售价2499元，12GB512GB 售价2399元，16GB512GB 售价3099元。首销期间全部优惠200元，2299元起售。
iQOO Neo8Pro，16GB256GB 售价3299元，16GB512GB 售价3599元。首销期间全部优惠200元，3099元起售。
iQOO Neo8系列今晚20:00开启预售，5月31日20:00全渠道开售!618全程价保，首销购买还可享免息和加赠耳机等超多福利。
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