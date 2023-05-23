百度：已有15万企业申请文心一言内测

凤凰网科技讯 《AI前哨》 5月24日消息，文心一言市场负责人张全文在朋友圈发文，听闻有友商把自己股价大跌，归咎于有人利用文心一言写了篇命题小作文，也是醉了。张全文表示，先别说小作文这事真假（目前看来只怕是策划痕迹太重），如果AI作文有这本事，百度员工自己先炒一下自己股价不香吗？中国发展自己的大模型技术挺不容易的，把精力放到正事上吧，还请友商�