医保亲情账户全国上线，打开支付宝就能替一老一小刷医保！

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:数据显示，截至2022年，我国医保电子凭证激活人数已超9亿，用一个小小的二维码就医、购药，已经成为越来越多参保群众的生活日常。于此同时，“一老一小”的使用体验问题也备受关注:很多家庭上有老下有小，带他们就医时怎么才能更省心和方便?

针对这一问题，国家医疗保障局在全国范围内上线了医保亲情账户功能。用户可以在支付宝上帮助家人激活、绑定并代刷医保电子凭证，不用携带实体卡即可享受医保服务。

绑定方式也非常简单，用户只需在支付宝首页点击或搜索“医疗健康”，点击“医保”，即可在右上角找到“亲情账户”并为家人绑定。当被绑定家人为16周岁及以下的“小宝贝”时，需提供以下材料中的一项:1、出生证明2、双方户口页3、双方关系公证书。当被绑定家人为16周岁以上（如老人）时，需核验被绑定人户口页或进行人脸认证。“亲情账户”最多可绑定5名家庭成员。

作为一站式医疗健康服务聚合平台，支付宝医疗健康频道内连接了全国近9成三级医院，为用户聚合上百种服务。不久前，支付宝宣布联合合作伙伴推出“一老一小宝贝计划”，为“老宝贝”、“小宝贝”提供便捷医疗专区服务。此次计划升级，是公共服务利用互联网平台价值缩小数字化鸿沟的有力举措，支付宝也将持续发挥平台价值，长期推动数字化便捷惠及老幼。

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