纽约市公立学校取消 ChatGPT 禁令：为新世界做好探索使用 AI 的准备

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日消息:ChatGPT 被允许在纽约市公立学校中使用。纽约市教育局将取消对 ChatGPT 聊天机器人的禁令，该机器人在学生中非常流行，但有些人担心会激发更多作弊行为。

在宣布初步禁令几个月后，纽约市公立学校取消了 ChatGPT 禁令。在本周四 Chalkbeat 上发布的一篇观点文章中，纽约市公立学校校长戴维·班克斯概述了学校系统与 ChatGPT（由人工智能公司 OpenAI 创建）和类似工具合作的计划。

他说，该禁令是「由于我们学校教育工作者提出的潜在滥用和担忧而实施的」。然而，他写道，「下意识的恐惧和风险忽视了生成式人工智能支持学生和教师的潜力，以及我们的学生正在参与和将来将在一个理解生成式人工智能的世界工作。」

班克斯说，官员们与科技行业领袖们进行了讨论，关于他们的平台的潜力以及学校、教育工作者和学生的未来可能性。他们还「请教了我们最信任的专家——全市的教育工作者，其中许多人已经开始教授关于 AI 未来和伦理的内容。」

「尽管最初的谨慎是有道理的，但现在它已经进入了对这种新技术的力量和风险进行探究和审慎考虑的阶段，」他写道。

班克斯表示，未来教育工作者将获得「资源和成功实施 AI 的实际范例，以改善行政任务、沟通和教学」。他们还将提供「一套工具资源，供教育工作者在课堂上引导有关 AI 的讨论和课程」。

曼哈顿区区长马克·D·莱文赞扬了取消禁令的决定，并在推特上称其为「绝对正确的举措。」他写道，「我们需要让我们的年轻人为即将到来的新世界做好准备。」

尽管聊天机器人不是新技术，但在 2022 年末，ChatGPT 因其对话式语言和连贯的主题响应风格而爆红社交媒体。在其病毒式传播之后，ChatGPT 在一些人的网上赞誉中被誉为人工智能的重大进步和比谷歌更好的搜索引擎。但是，与此类赞誉相伴随的也有有关其在学术环境中潜在使用的担忧。

AI 在教育领域的应用仍在社交媒体上引起讨论。本周，德克萨斯 A&M 大学商业学院表示在调查一名教员的电子邮件截图，在该邮件中，教员指控学生在期末作业中使用了 AI，该截图在 Reddit 上走红。许多人抨击了他，而其他人则为他的辩护，指出 AI 仍然是一种非常新的工具。

在教室中，AI 技术已经被用于帮助检测抄袭。许多学生长期以来一直使用计算机辅助写作工具，例如 Grammarly 或 Google Docs 的 Smart Compose。Grammarly 和 Chegg 等平台还提供检测抄袭的工具。在今年 4 月，一家检测抄袭的服务提供商 Turnitin 宣布，将启用其 AI 写作检测功能，以「帮助教育工作者和学术机构在学生提交的任务中识别出 AI 生成的文本。」

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