马化腾：ChatGPT是几百年不遇的 类似发明电一样的机遇

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:近日马化腾在谈及ChatGPT时表示:我们最开始以为这是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇，所以我们觉得非常重要。

但是这个的确需要有很多的积累 。 互联网企业都有很多的积累 ， 都在做 ， 我们也一样在埋头研发 ， 但是并不急于早早做完 ， 把半成品拿出来展示 。 对于工业革命来讲 ， 早一个月把电灯泡拿出来在长的时间跨度上来看是不那么重要的 。 关键还是要把底层的算法 、 算力和数据扎扎实实做好 ， 而且更关键的是场景落地 ， 相信我们是有很多场景是可以落地的 ， 目前 （ 我们 ） 还在做一些思考 。

马化腾表示，感觉现在有很多公司太急了 ， 感觉是为了提振股价 ， 我们一贯不是这种风格。

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