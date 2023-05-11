MosaicML发布大型语言模型 MPT-7B 可商用

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:MosaicML 的 MPT-7B 是一个具有近70亿个参数的大型语言模型，该团队在自己的近万亿个标记的数据集上对其进行了训练。

MosaicML 遵循 Meta 的LLaMA模型的训练方案。培训花费近200，000美元，使用 MosaicML 平台耗时9.5天。

MosaicML表示，MPT-7B 与 Meta 的70亿参数 LLaMA 模型的性能相匹配，使其成为第一个达到该水平的开源模型，领先于OpenLLaMA。与 Meta 的模型不同，MPT-7B 已获得商业使用许可。

除了“MPT-7B Base”模型，MosaicML 还发布了三个变体:MPT-7B-StoryWriter-65k+、MPT-7B-Instruct 和 MPT-7B-Chat。

借助 MPT-7B-StoryWriter-65k+，MosaicML 还发布了一个模型，该模型能够读取和写入上下文长度非常长的故事。为此，使用 books3数据集的子集对 MPT-7B 进行了微调，上下文长度为65，000个标记。OpenAI 最大的 GPT-4变体能够处理32，000个标记。

根据 MosiacML 的说法，该模型可以通过一些优化扩展到超过65，000个token，并且该团队已经在使用 Nvidia A100-80GB GPU 的单个节点上展示了多达84，000个token。但即使有65，000个token，也可以阅读整部小说并写一篇结语。

项目网址：https://github.com/mosaicml/llm-foundry

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