谷歌云为 Canva 等企业带来生成式AI视频服务

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:谷歌云已与多家企业合作，将其生成人工智能功能集成到他们的应用程序中。谷歌称，这些合作旨在通过 Salesforce 的客户数据平台改进内容管理、虚拟协作、销售和客户服务、营销内容创建以及对营销人员的支持。

注：图片由midjourney生成

生成式 AI 有助于销售、客户服务和营销

在新的合作伙伴中，Box 和 Google Cloud将通过结合谷歌的高级 AI 模型来处理自动分类和提取元数据或快速从文档中找到答案和见解等任务，从而共同增强 Box AI。

Canva将把 Google Cloud 的 Vertex AI 集成到其自动翻译和生成 AI 视频创建工具的平台中。该公告未提及具体模型，但谷歌在与Dreamix合作中拥有一个 AI 视频编辑器，以及文本到视频模型。

Dialpad将使用 Google Cloud 的生成式 AI 进行 AI 摘要和 AI 驱动的剧本来支持销售和服务团队。asper正在与 Google Cloud 合作，通过针对特定细分市场和品牌声音来自动创建内容。

Salesforce正在探索如何将 Google Cloud 的生成 AI 功能整合到其 Data Cloud 和 Einstein CRM 助手中。UKG将使用 Google Cloud 的生成式 AI 在其 HCM 解决方案中创建对话式 AI 交互。

这些合作旨在使用生成人工智能技术改善企业运营的各个方面，从内容管理到客户服务。

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