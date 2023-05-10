百度文心千帆大模型平台内测中 文心千帆AI助手每5秒解答一个问题

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:5月9日，百度智能云在北京举行文心大模型技术交流会，百度智能云方面表示，正在内测的“文心千帆大模型平台”，是全球首个一站式的企业级大模型生产平台，不但提供包括文心一言在内的大模型服务及第三方大模型服务，还提供大模型开发和应用的整套工具链。

未来，文心千帆将提供两种服务:

第一，文心一言是目前中国市场最领先的大模型，未来，文心千帆将以文心一言为核心，提供大模型服务，帮助客户改造产品和生产流程。 第二，作为一个大模型生产平台，企业可以在文心千帆上基于任何开源或闭源的大模型，开发自己的专属大模型。

据介绍，目前，文心千帆大模型平台提供公有云服务、私有化部署两大交付模式。

在公有云服务方面，将提供:推理（直接调用大模型的推理能力）、微调(通过高质量精标业务数据，高效训练出特定行业的大模型)、托管(将模型发布在百度智能云，以实现更加稳定高效的运行)三种服务，大幅降低企业部署大模型的门槛。

文心千帆大模型平台提供了可视化开发工具链，提供了数据生成、标注、回流的数据闭环管理功能。客户以少量数据即可发起模型微调，最快几分钟就可获得自己的专属大模型。

在私有化部署方面，文心千帆大模型平台支持软件授权（提供在企业环境中运行的大模型服务）、软硬一体(提供整套大模型服务及对应的硬件基础设施)，租赁服务(提供机器和平台的租赁满足客户低频需求)三种方式。私有化部属能够满足对数据监管有严格要求的企业客户需求。

百度表示，文心千帆大模型平台有六大特点:更易用，开箱即用，节约客户机会成本;更全面，提供覆盖全生命周期的工具链;更高效，可以端到端的全流程优化;更安全;更开放;更集成，更多插件拓展模型能力边界。

百度举例称，比如，在百度员工内部的智能工作平台“如流”上，过去获得一个答案平均时间约5分钟，现在如流有了一个文心千帆AI小助手，可以代替同事自动回答各种问题，平均5秒就可以解答一个难题，大幅提升了工作效率。

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