百度文心一言响应速度一个月提高十倍 后台成本大幅降低

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:在昨日的人工智能专利运用助推产业发展论坛上，百度首席技术官（CTO）王海峰表示，百度是全球为数不多，进行全栈布局人工智能的公司。从高端芯片昆仑芯，到飞桨深度学习框架，再到文心预训练大模型，再到自动驾驶、小度、智能云等应用，都有领先业界的自研技术。

王海峰称，飞桨与文心一言联合优化，支撑文心一言飞速进步，文心一言响应速度一个月提高10倍，算力成本大幅降低。“深度学习平台+大模型”贯通AI全产业链，夯实产业智能化基座，进一步加速智能化升级。

同时，百度还在“芯片层、框架层、模型层、应用层”人工智能技术四层有全栈布局，AI专利申请量和授权量连续5年位列国内第一，尤其在自然语言处理、知识图谱、深度学习、大模型相关技术方向专利遥遥领先。

此外，根据国内权威机构2022年12月公布的人工智能专利分析报告，百度在应用大模型的自然语言处理、计算机视觉等领域的专利实力均领跑国内创新主体。同期中国专利保护协会发布的《人工智能领域高价值专利分析报告》显示，在AI基础算法、通用算法的专利价值百度均排名第一。

百度表示，百度文心ERNIE自2019年诞生至今，在语言理解、文本生成、跨模态语义理解等领域取得多项技术突破，在公开权威语义评测中斩获了十余项世界冠军。根据IPRdaily发布的《中国人工智能大模型企业发明专利排行榜》显示，百度大模型发明专利申请量602件，授权量108件，均排名中国第一。

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