号称视频版MidJourney！AI视频编辑器RunwayML上架App Store

站长之家（ChinaZ.com）4月25日 消息:RunwayML 是一款AI视频编辑器，其 Gen1模型现在可以在 iPhone 应用程序中使用。

这家总部位于纽约的初创公司去年2月推出了Gen1模型，可以为视频赋予新的风格。例如，可以将逼真的照片人物转变成动画人物，将城市背景变成了电影中的世界末日场景，将哈巴狗变成了老虎。

用户还可以从多种样式中进行选择、输入文本命令或指定参考图像，最终生成自己喜欢的样式。

RunwayML已经在 App Store 上架，iPhone用户可以免费下载使用。已经拥有 Runway 网页版帐号的用户登录账号即可体验。

Runway 预设了六种图像风格，包括泥塑、云朵、折纸、水彩、纸墨、素描。用户可以上传一段视频，选中其中一份风格，APP就能生成对应风格 AI 视频。

事实上，RunwayML 在 AI 视频方面发展处于领先地位，较新的Gen2模型可以根据文本输入，图像和文本的组合生成短视频。Gen2目前在网络上提供测试版。不过视频生成速度会比较慢，通常需要几分钟的时间。

除了Runway，谷歌也在开发文本到视频的人工智能系统 Phenaki，而 Meta 正在开发用于文本到视频编辑的 Make-a-Video 和 Dreamix。

AI 绘画工具的快速发展表明，视频 AI 系统可能很快就会与视频数据库在素材库或社交媒体短片方面形成激烈竞争。

RunwayML官方网址:https://app.runwayml.com/

（举报）