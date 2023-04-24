抖音正式上线原创保护中心 面临“AI创作”侵权新挑战

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:抖音今日举办“原创保护开放日”。活动中，学界专家、平台创作者、媒体以及抖音等各方围绕“保护创作者权益”的主题，就治理痛点和应对经验展开交流，共同探讨如何面对“AI创作”带来的新型侵权等问题。

开放日上，抖音宣布，升级原有的原创者联盟，正式上线抖音原创保护中心，为创作者带来包括“治理仿冒”在内的更多服务。“创作者维权时的一大痛点，就是自身视频被搬运”，抖音内容产品经理陈曙介绍。另外，原创保护中心还推出了“原创作者认证”“授权管理”等服务。

新的原创保护中心上线后，一方面，抖音搭建了侵权举报快速入口，创作者通过在抖音app内搜索侵权举报，即可发现入口卡片，并能基于浏览记录快速定位并发起举报;另一方面，创作者可勾选被搬运视频并一键发起举报，避免被侵权内容定位难、举报难的问题。同时，平台还梳理出常见的侵权行为，例如“肖像露出”“侮辱谩骂”“搬运、抄袭”等，以简单直接的文案指引创作者维权。

抖音方面坦言，虽然采取了多项措施，但治理侵权仍有挑战。抖音坦言，单个平台治理中，存在着杜绝难、识别难、权属认定难等问题，也面临“AI创作侵权”等新挑战。

随着AI技术的成熟与普及，“随之而来的版权归属等问题将会带来更大的挑战”，抖音生态产品经理王宏峻举例说，一方面AI训练时所需的大量数据本身会存在侵犯他人版权的可能性;另一方面AI并非自然人，是否仍享有传统意义上只有“人”才能享有的著作权尚无定论，比如2022年美国版权局曾拒绝为AI生成的艺术品提供版权保护。

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