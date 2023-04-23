谷歌 Google I/O 2023 开发者大会或发布以 AI 为基础的新产品

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日消息:Google 将于北京时间 5 月 11 日召开 I/O 开发者大会，届时预计会发布多款新硬件产品，其中包括中端手机 Pixel 7a、折叠屏手机 Pixel Fold 及平板电脑 Pixel Tablet。

每年，Google 都会在其开发者大会上发布 Android 操作系统的主要新功能和更新，以及与 Google 服务相关的创新。2023 年，开发者社区的重点是 Android 14，以及对话式 AI Bard。虽然 I/O 开发者大会是谷歌激励开发人员和机构探索新软件可能性的平台，但它也提供了对全球技术未来的洞察。

自从 2 月份宣布谷歌对话式 AI Bard 以来，围绕其与谷歌服务集成的报道最近呈指数级增长。此前有消息称谷歌「Project Magi」项目旨在通过为用户提供更个性化的体验来改进 Google 的搜索引擎，类似于将 ChatGPT 集成到 Bing 和 Edge 浏览器中。

3 月以来，Bard 已可供美国和英国的部分测试人员使用。尽管面临一些严厉的批评，谷歌似乎对其对话式人工智能聊天机器人的能力充满信心。

此外，谷歌似乎还计划引入各种其他人工智能工具，例如名为 GIFI 的人工智能图像生成器、语言学习系统，以及将聊天机器人集成到谷歌浏览器中以回答与当前网页相关问题「Searchalong」功能——与 Edge 浏览器上必应的 AI 侧边栏非常相似。

关于谷歌的服务，人们也期待人工智能驱动的功能在 Gmail 和 G-Suite 软件产品中的到来，例如 Docs 和 Sheets。此外，据《纽约时报》报道，YouTube 可能会推出一项「购物试穿」功能，该功能利用类似绿屏的技术，使用户能够在购买前虚拟试穿衣服。

一年一度的 I/O 2023 大会将在 Google 美国加州山景城总部登场，仅开放给人数有限的现场观众，是 3 年来首次举办开放给一般开发者参与的大型线下活动。从技术角度来看，今年的主题演讲将主要强调 AI 驱动的服务，因为预计 Android 不会发生重大变化。

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