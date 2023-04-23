研究表明：在会计方面，ChatGPT 仍然无法与人类相提并论

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:上个月，OpenAI 推出了其最新的人工智能聊天机器人产品 GPT-4。据 OpenAI 的人员称，这个使用机器学习生成自然语言文本的机器人以90% 的分数通过了律师考试，通过了15门 AP 考试（美国大学先修课程）中的13门，并在 GRE 语言考试中获得了近乎完美的分数.

最近，来自14个国家/地区的186个机构的327位共同作者进行研究，测试了AI聊天机器人ChatGPT在会计考试中的表现，他们对原始版本 ChatGPT 进行了测试。

ChatGPT取得了不俗的成绩，相比之下学生的成绩更好。这有望改变教育方式，提高教学水平和学生成绩。这项研究涉及25，181道教室会计考试题和2，268道教科书测试题，涵盖了会计信息系统、审计、财务会计、管理会计和税务分类。

虽然 ChatGPT 的表现令人印象深刻，但学生们的表现更好。学生的总体平均得分为76.7%，而 ChatGPT 的得分为47.4%。在11.3% 的问题上，ChatGPT 得分高于学生平均水平，在 AIS 和审计方面表现尤为出色。但人工智能机器人在税务、财务和管理评估方面表现更差，这可能是因为 ChatGPT 难以处理后一种类型所需的数学过程。

在问题类型方面，ChatGPT 在判断题（68.7% 正确）和多项选择题(59.5%)上表现更好，但在简答题(28.7% 到39.1% 之间)上表现不佳。一般来说，ChatGPT 更难回答高阶问题。事实上，有时 ChatGPT 会为错误的答案提供权威的书面描述，或者以不同的方式回答同一个问题。

ChatGPT的测试结果为未来的教育领域带来了启示。这些结果表明，聊天机器人可以帮助改善教学和学习，包括设计和测试作业，或者用于草拟项目的部分内容。此外，在聊天机器人的帮助下，教育者可以更好地满足学生的需求，提高教学效果。

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