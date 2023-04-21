周鸿祎称360员工不会被GPT淘汰 鼓励使用GPT拿绩效

站长之家（ChinaZ.com）4月21日 消息:今日，360集团创始人周鸿祎发布主题为“三六零人工智能总动员”的内部信，周鸿祎表示，360每一位员工、每个产品和业务要全面拥抱人工智能，适应人机协作，着手产品重塑。

周鸿祎称，360在国内的搜索份额接近40%，抓取了千亿甚至万亿规模的网页，积累了6亿问答对，搭建了模型训练的基础设施等等。

周鸿祎认为，大语言模型绝对是一场新工业革命，直接对标电力和计算机的发明，甚至更具颠覆性，它大幅提高了生产力和生产效率，任何APP、软件、网站和应用都值得被它重塑一遍。GPT和百行千业的深度结合将直接改变行业竞争格局，搭不上这班车的企业就会被淘汰。

周鸿祎表示，有人鼓吹GPT会带来大规模失业，这是制造焦虑。人类从来不是靠智力和体力进化站上食物链顶端，靠得是不断发明工具。GPT就是人类有史以来最伟大的工具，是全人类知识成果的集大成者，每个普通人都能在GPT的加持下解锁那些以往只掌握在少数人手里的专业技能，发挥天赋，获得能力提升。

周鸿祎还强调，未来唯一有可能被淘汰的人，是那些不会正确使用GPT的人。所以，鼓励所有360员工拥抱GPT这项伟大的工具。程序员可以用它写代码，安全专家用它建知识库、防御APT。这样的话或许都能拿到更好的绩效。

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