猿辅导将推出 AI 设计新工具「Motiff」：目标成为 Figma 的下一代产品

站长之家(ChinaZ.com) 4月21日消息:据 36Kr 消息，猿辅导将于今年下半年推出一款面向 UI 设计师的专业工具——Motiff。猿辅导内部对这款产品的野心是希望能成为「Figma 的下一代产品」。

此前 Adobe 宣布以 200 亿美元收购 Figma。Figma 是一个矢量图形编辑器和原型设计工具，主要基于网页进行工作，通过 macOS 或 Windows 的桌面应用程序可激活离线编辑功能。适用于 Android 和 iOS 的配套程序称为 Figma Mirror，可以在移动设备上查看 Figma 原型。Figma 的功能集着重于用户界面设计及用户体验设计，并强调即时协作。

据介绍，Motiff 由看云控股集团研发，这款 AI 设计新工具，负责人为看云控股集团副总裁、Motiff 总裁杨元祖。Motiff 技术起源于猿辅导 2014 年成立的 AI lab，AI lab 曾是行业首个人工智能研究院。Motiff 总裁杨元祖表示，：「我们坚信在 AI 时代，Motiff 是能够发挥很大 AI 价值的，也会在生产力上面有本质提升。因此无论在技术、团队、还是资金方面，我们都做好了长期投入的准备。」

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